Continuano senza fretta ma senza sosta le negoziazioni pre il prolungamento del capitano nerazzurro: ci vorrà più tempo del previsto per giungere a dama.

Lautaro Martinez è il capitano ed il leader dell’Inter, oltre ad essere il capocannoniere della Serie A: ecco perché la dirigenza nerazzurra non vuole perdere troppo tempo per ratificare il rinnovo del contratto.

Gli scenari

Il Toro è molto contento a Milano e non pensa minimamente a cambiare squadra: le dichiarazioni sia sue che dei dirigenti sono molto distensive ma per trovare l’accordo ci vorranno ancora settimane. Fino a poco tempo fa si pensava che l’annuncio sarebbe arrivato insieme a quelli di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan comunicati durante le feste natalizie ma poi le parole dell’agente dell’attaccante hanno fatto capire che la fumata bianca non era imminente.

esultanza gol Lautaro Martinez

Lo stato delle cose

Il contratto attuale di Lautaro scade nel 2026, quindi non c’è bisogno di avere tanta fretta: l’argentino guadagna 6 milioni a stagione ma vuole un ingaggio top per prolungare fino al 2028. Secondo SportMediaset la richiesta è di 10 milioni l’anno mentre l’Inter ne offre 8: a metà strada è possibile trovare l’accordo. Serve quindi un’offerta di 9 milioni magari con bonus corposi. A marzo potrebbe esserci un incontro molto importante tra Marotta, Ausilio, Baccin e l’agente Camano: l’obiettivo è concludere l’accordo entro fine stagione. L’Inter quindi dovrà alzare la propria proposta e la società sembra disposta a farlo: se ne saprà di più nei prossimi mesi.

L’articolo Inter: ecco il problema del rinnovo di Lautaro, c’è distanza tra domanda e offerta ma regna l’ottimismo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG