Lautaro Martinez rinnova con l’Inter? L’argentino può firmare il nuovo accordo, la previsione di Marotta

Calciomercato.com torna a concentrarsi sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter:

LA PREVISIONE – «Se ne è parlato e se ne parla tanto, come naturale sia visto l’andamento del “Toro”, che ogni settimana timbra il cartellino. E allora ogni domenica è quella giusta per chiedergli “Bel gol, ma quando rinnovi?”. A dire il vero la risposta non è sempre stata la stessa, ci sono state volte in cui la fumata bianca è sembrata lì a un passo e altre in cui tutti hanno preferito prendere tempo, a partire dall’agente del calciatore, Alejandro Camano, che per primo ha marcato le ancora esistenti distanze tra le parti. Ma a dire il vero, Marotta è sempre stato molto prudente a riguardo, tanto che a margine di un evento tenutosi a San Siro il 21 novembre scorso aveva detto ai giornalisti che per il rinnovo di Lautaro si sarebbe arrivati più o meno a primavera»

L’articolo Rinnovo Lautaro Martinez, spunta la previsione di Marotta proviene da Inter News 24.

