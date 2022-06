L’avventura di Mkhitaryan all’Inter sta per iniziare, ma ecco quanto peserà a bilancio il giocatore armeno.

Il viaggio di Mkhitaryan alla Roma si è concluso, ma sta per iniziare quello all’Inter, scopriamo l’impatto a bilancio. Il giocatore armeno aveva una offerta di rinnovo dalla Roma per circa 4,2 milioni di euro. Inoltre questo stipendio che era tra parte fissa e bonus oltre all’opzione di rinnovo del contratto con il 50% delle sfide completate. Rifiutata da parte dell’armeno che voleva un biennale secco.

IM_Sede_Inter

Il trequartista firmerà con i nerazzurri un biennale da 3,8 netti a stagione appunto per due anni come richiesto anche dall’agente. Insomma la battaglia per il giocatore è stata vinta da Marotta che non ha utilizzato bonus e opzioni ma un contratto appena minore di 500 mila euro ma con due anni netti che portano un guadagno sicuro nelle casse del giocatore di oltre 7 milioni di euro in due anni.

