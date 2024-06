I nerazzurri dopo la brutta esperienza con l’inadempiente DigitalBits e l’intermezzo di Paramount+ sono pronti ad abbracciare il nuovo sponsor.

L’Inter, secondo gran parte della stampa sportiva italiana, ha trovato l’accordo con Betsson Sport: questa diventerà la scritta presente sulle divise da gioco della Prima Squadra.

La Scelta di Betsson

Betsson Sport ha individuato nella club milanese il partner ideale per la stagione 2024/25, mirando a sfruttarne la vasta popolarità e l’importanza globale. L’obiettivo è quello di capitalizzare le numerose competizioni a cui la squadra parteciperà – non solo a livello nazionale ma anche europeo e mondiale – per promuovere in modo efficace il brand.

Lautaro Martínez

Ecco chi è Betsson

L’azienda, come riporta FcInterNews, non è nuova a strategie di marketing nel mondo del calcio. Dopo essere stata lo sponsor principale della Coppa di Grecia e aver marcato la propria presenza sulle maglie di club importanti come Boca Juniors e Racing Avellaneda in Argentina, nonché dell’Atletico Medellin in Colombia, la società svedese ha deciso di fare il grande salto in Italia con l’Inter. Nonostante un’introduzione nel mercato italiano relativamente timida, mediante la pubblicità di squadre come Messina e Juve Stabia in Lega Pro tramite Star Casinò Sport, l’accordo con l’Inter segna un salto di qualità nell’impegno e nella visibilità dell’azienda nel nostro paese. Si tratta tra l’altro di un’azienda quotata in borsa, cosa che permette di conoscere perfettamente nel dettaglio tutti gli investimenti.

L’articolo Inter: ecco quale sarà il nuovo main sponsor proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG