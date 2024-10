Il giornalista esperto in economia Marco Bellinazzo ha sottolineato solo uno, forse il maggiore, dei benefici che porta lo stadio di proprietà. In un contesto sportivo in cui il calcio rappresenta non solo una grande passione ma anche un’importante voce economica per i club, la questione degli stadi di proprietà torna prepotentemente alla ribalta. In particolare, per due grandi squadre come l’Inter e il Milan, la costruzione di un impianto sportivo di proprietà potrebbe rappresentare un salto di qualità non solo sul piano sportivo ma anche sotto il profilo dei ricavi. L’importanza di un impianto di proprietà Marco Bellinazzo, esperto in materia economica legata al mondo del calcio, ha recentemente messo l’accento sul significativo impatto economico che uno stadio di proprietà potrebbe generare per queste due storiche squadre milanese, evidenziando l’importanza attraverso numeri e confronti con realtà europee; ecco il succo di quanto dichiarato a Radio TV Serie A. La […]

