Inter-Egnatia 0-1, primo tempo all’insegna degli errori sotto porta: il dato sulla prima parte dell’amichevole

Terminato il primo tempo dell’amichevole tra Inter ed Egnatia, con i nerazzurri sotto per 1-0 contro la formazione albanese.

Tantissime occasioni per i nerazzurri, soprattutto per Lautaro Martinez, che si sono spente contro il muro invalicabile di Sherri, portiere degli ospiti. Inzaghi non può sorridere, 15 conclusioni totali, 7 in porta, nessuna rete.

L’articolo Inter-Egnatia 0-1, primo tempo all’insegna degli errori sotto porta: il dato proviene da Inter News 24.

