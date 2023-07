Inter, Elmas lancia la sfida: «Siamo campioni d’Italia, possiamo ripeterci» Le parole del giocatore del Napoli

Intervistato da Sky, il centrocampista del Napoli, Elif Elmas, ha lanciato la sfida all‘Inter e alle altre pretendenti al titolo.

LE PAROLE- «Sappiamo di essere campioni d’Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci»

L’articolo Inter, Elmas lancia la sfida: «Siamo campioni d’Italia, possiamo ripeterci» proviene da Inter News 24.

