Il tecnico nerazzurro per almeno 2 partite avrà a disposizione solo 4 centrali su 6 ma la situazione non è così drammatica.

L’Inter affronterà Juventus e Benfica senza Bastoni e Pavard; il primo potrebbe mancare anche nelle successive 2 partite ma Tuttosport predica calma e induce a non disperare.

La situazione

È stato confermato ieri l’infortunio di Bastoni: l’italiano proverà a rientrare per la gara del 9 dicembre contro l’Udinese. Per il quotidiano torinese insomma è certa anche l’assenza contro il Napoli. Nel frattempo Pavard dopo un periodo trascorso in Francia è tornato a Milano ed ha iniziato a svolger fisioterapia.

Yann Bisseck

Indicazioni

Inzaghi può comunque fare di necessità virtù perché nell’ultima gara dell’Olanda De Vrij ha giocato come braccetto di destra, il posto lasciato vacante da Pavard all’Inter almeno fino al 2024, ed ha fornito un grande assist per il goal di Weghorst. L’allenatore piacentino non lo ha schierato quasi mai in quella posizione mentre con Conte già accadeva con più frequenza; qualora ci sia bisogno di far riposare Dumfries, si potrebbe utilizzare l’olandese sul centrodestra e Darmian come quinto. L’altro segnale positivo potrebbe essere il lavoro svolto in questi giorni di pausa per le nazionali con Bisseck: ad Appiano si è cercato di velocizzarne l’inserimento negli schemi visto che il suo minutaggio è sicuramente destinato ad aumentare nelle prossime partite. Per situazioni di emergenza comunque anche Carlos Augusto e Dimarco possono essere adattati a braccetti di sinistra.

L’articolo Inter: emergenza in difesa ma ci sono un paio di buoni segnali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG