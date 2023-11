Ivan Zazzaroni è sicuro, la stima verso Inzaghi non è mai mutata ma deve fare attenzione alla Juventus di Allegri per più motivi

Ivan Zazzaroni non ha alcun dubbio, intervenuto a TMW, il noto giornalista ha espresso il suo pensiero senza giri di parole su Juventus e Inter (e rispettivi tecnici). Pensiero finale sul Napoli di Mazzarri.

JUVENTUS – «La Juventus non ha fatto mercato, ha preso solo Weah, se sta il il merito è solo di Allegri».

INTER – «Di Inzaghi ho una grande stima, ha la qualità per fare un gioco molto in verticale, è molto cresciuto da quando è arrivato all’Inter. Oggi ha una squadra forte, anche se credo sia ancora più forte il Napoli ».

MAZZARRI – «Sono curioso, l’ho visto con grande voglia di rimettersi in gioco. Quell’intervista credo lo abbia aiutato molto».

