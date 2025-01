Inter-Empoli 3-1, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Una discreta Inter regola l’Empoli a San Siro con capitan Lautaro sugli scudi. L’ Inter riprende la rincorsa sul Napoli di Conte. Le pagelle della Gazzetta dello Sport.



L’ALLENATORE

Inzaghi 6,5

Squalificato (in panchina Farris). Non era serata psicologicamente semplice: risposta al Napoli e rotazioni anche in vista della trasferta di Praga

IL MIGLIORE

Lautaro 7,5

Scusate il ritardo: è cominciata davvero la sua stagione. I primi quattro tiri dell’inter sono tutti suoi, il gol è dentro una prova molto ricca



IL PEGGIORE

Taremi 5

Lautaro lo applaude all’uscita ed è un gesto di protezione del compagno. Ma non ci siamo mica: mai al tiro, mai realmente pericoloso



Sommer 6

Un errore in costruzione

con i piedi che fa venire i brividi, ma sul resto della partita è di fatto spettatore, gal di Esposito compreso



Pavard 6

Promette ma non mantiene fino in fondo: rientro buono, pure se non eccelle e col pallone tra i piedi è lento nella circolazione (Darmian S.V.)



De Vrij 6

Mezzo voto in meno per come (non) difende sulla rete di Esposito. Fin li era stato praticamente perfetto, annullando Colombo



Carlos Augusto 6

Mai in vera sofferenza, sempre sclido. Però è spesso frenetico nelle scelte e dunque poco preciso nelle combinazioni con Dimarco



Dumfries 6,5

A lungo pare quasi in letargo, quasi pigro nello sprigionare la sua energia. Esce alla distanza: prima lo ferma Vasquez, poi va in cielo



Barella 7

Motivazioni: per lui questa parola non esiste. L’Empoli vale il Real Madrid: faro di un centrocampo spento, lui si sempre con la luce accesa



Asllani 6

Partenza buona, perché si nota il tentativo di accelerare il gioco.

Poi però pare quasi dimenticarselo e il rendimento cala a vista



Zielinski 5,5

Gioca sulle punte e non trova mai la giocata vincente. Il Piotr di Napoli era quello che

faceva correre il pallone (e gli avversari): dov’è?



Dimarco 6

In versione meno scintillante rispetto al solito, pure in qualche assistenza non sempre precisa. (Bastoni 6 Minuti in vista di Praga)



Thuram 7

Fa più lui in due minuti che Taremi in tutto il match. Risposta a Retegui garantita, prima gioia del 2025:ha già raggiunto le reti dello scorso torneo







Mkhitaryan 6,5

L’Inter con lui cambia passo. O meglio: si riconosce in se stessa. Rientro fondamentale, anche in ottica Champions League



Arnautovic 6,5

Dà un bacio a Thuram e lo manda in porta con un pallone perfetto. Buon ingresso, anche con un pallone recuperato in fase di pressing

