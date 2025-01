Thula su tutti, l’ Inter si gode le loro reti insieme per la prima volta da maggio, le parole

I due attaccanti principi nerazzurra non segnavano nello stesso match dalla fine della scorsa stagione. Lautaro intanto sente che qualcosa è cambiato.

L’Inter ha ritrovato finalmente la coppia di attaccanti che mancava da tempo. Dopo mesi di difficoltà, Lautaro Martinez è tornato a essere il bomber temuto di un tempo, siglando un gol spettacolare contro l’Empoli che ha dato respiro alla squadra.

Un colpo che ha messo fine alle preoccupazioni legate alla pressione del Napoli di Antonio Conte. Lautaro ha dichiarato di essere tornato in forma fisica e mentale, pronto a riprendersi il suo posto da protagonista: «Sto tornando quello dell’anno scorso», ha detto il Toro, aggiungendo che la squadra sta lavorando per migliorare e consolidare il suo stato di forma.

Nuova spinta, insieme

Il gol di Lautaro ha dato anche una nuova spinta alla squadra, riportando l’Inter a -3 dal Napoli con una partita da recuperare. La lotta per lo scudetto è più viva che mai, e il ritorno al top del capitano nerazzurro non poteva arrivare in un momento migliore. Al fianco di Lautaro, Marcus Thuram ha finalmente fatto il suo ritorno, segnando il 3-1 che ha sancito la vittoria contro l’Empoli. La coppia di attaccanti, soprannominata “ThuLa”, non segnava insieme in campionato dal maggio scorso, ma la sinergia tra i due è tornata a brillare.

Nuovi record

Lautaro sembra aver trovato il suo ritmo, con il gol contro l’Empoli che segna il suo quarto nelle ultime sei partite. Questo ritorno alla forma smagliante è emblematico per l’Inter, che ora può fare affidamento su un attaccante in pieno stato di grazia. Il suo contributo è fondamentale nella lotta per il titolo, e il fatto che sia riuscito a raggiungere Mauro Icardi come secondo miglior cannoniere straniero della storia dell’Inter in Serie A testimonia la sua importanza per la squadra.

Ora ci siamo

Con Lautaro e Thuram in grande forma, l’Inter è pronta a lottare per il titolo con rinnovato vigore. La sinergia tra i due attaccanti è tornata, e la squadra sembra finalmente pronta a decollare. Se questa tendenza continua, la Serie A dovrà fare attenzione: la coppia di bomber è tornata e può fare la differenza in ogni partita.

