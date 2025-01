Inter, che risultati con Farris. Il vice di Inzaghi sprona anche Taremi

Il secondo di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, continua la sua tradizione di ottimi risultati quando chiamato a sostituire Inzaghi. In sala stampa è lui il protagonista.

Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l’Empoli, sottolineando un approccio maturo al match.

Sebbene l’Inter non abbia iniziato a ritmo frenetico, la gestione del gioco ha portato alla stanchezza degli avversari, con Lautaro Martinez che ha dato il suo contributo decisivo. Farris ha spiegato che il ritmo lento non è stato un difetto, ma una strategia che ha messo sotto pressione l’Empoli, consentendo agli uomini di Inzaghi di prevalere.

Supporto a Taremi

Riguardo al momento di Taremi, Farris ha espresso solidarietà verso l’attaccante iraniano, che sta affrontando critiche ingiuste. Nonostante il suo impegno e il lavoro sul campo, i gol tardano ad arrivare, ma il vice allenatore ha difeso il suo contributo, sottolineando come l’attaccante stia adattandosi a un calcio diverso e richieda più tempo per trovare il suo equilibrio.

Testa a Praga

Farris ha parlato delle sfide future, come la partita di Champions League contro il Praga. Con un calendario fitto e partite cruciali, l’Inter si prepara ad affrontare il prossimo impegno con determinazione, cercando di mantenere alta la concentrazione. Passare il turno tra le prime otto in Champions è un obbiettivo importante e raggiungibile da questa Inter.

Rientri a breve?

Sul fronte degli infortuni, Farris ha rassicurato i tifosi, affermando che lo staff medico sta lavorando intensamente per recuperare i giocatori infortunati, inclusi Acerbi e gli altri. Sebbene non siano state date garanzie concrete sul ritorno imminente di Acerbi, il viceallenatore ha sottolineato l’importanza delle rotazioni, particolarmente in un periodo così intenso della stagione.

