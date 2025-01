Inter, Frattesi sta novanta minuti in panchina. Settimana decisiva e le alternative

Davide Frattesi non ha visto il campo ieri sera contro l’ Empoli e questa settimana sarà decisiva per il suo futuro. Se sarà cessione l’ Inter si gioca tutto su questi nomi.

L’Inter si trova di fronte a due settimane cruciali, con il doppio impegno in campionato e Champions League che richiede la massima concentrazione.

Tuttavia, a tenere banco in casa nerazzurra è anche la situazione di Davide Frattesi, il cui futuro appare incerto.

Voglia di campo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore continuità, e un ritorno alla Roma potrebbe soddisfare le sue ambizioni, dato che potrebbe trovare maggiore spazio e un ambiente più familiare. La situazione è in continua evoluzione, e la dirigenza nerazzurra dovrà bilanciare esigenze economiche e tecniche, senza compromettere la competitività della squadra.

Solo alle condizioni dell’ Inter

Nonostante le voci, l’Inter non ha intenzione di cedere Frattesi a stagione in corso, soprattutto in vista degli impegni importanti in Champions League. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra potrebbe valutare offerte economiche adeguate, fissando il prezzo a 45 milioni di euro, cifra difficile da raggranellare per la Roma. Per agevolare una possibile trattativa, l’Inter potrebbe optare per una formula di prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da garantire una garanzia economica immediata pur mantenendo il giocatore in rosa.

Incasso da reinvestire

In caso di cessione, l’Inter dovrà agire rapidamente per sostituire Frattesi. Uno dei nomi in cima alla lista è Bryan Cristante della Roma, ma la trattativa sarebbe separata dalla questione Frattesi e potrebbe concretizzarsi solo in prestito secco. Inoltre, l’Inter sta seguendo anche altri due profili: Stefano Ricci del Torino come sostituto di Frattesi oppure tentare un nome che in casa nerazzurra solletica più di un dirigente: quel Nico Paz del Como che offrirebbe a Simone Inzaghi soluzioni alternative per l’ attacco.

