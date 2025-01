Inter, a cavallo tra gennaio e febbraio si decide tutto. Come stanno Calha e Bisseck?

I due infortunati di peso in casa nerazzurra procedono col recupero ma, a conti fatti, si arriverà a ridosso del derby. Quali sono le possibilità?

Inter, quando tornano Calhanoglu e Bisseck: i tempi di rientro stabiliti

L’Inter si prepara ad affrontare un periodo senza due dei suoi giocatori chiave, Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, che dovranno rimanere ai box per qualche settimana.

In particolare, Calhanoglu ha subito un lieve risentimento al soleo della gamba destra, che lo ha costretto a saltare le ultime due partite.

Situazione Bisseck

Per quanto riguarda Bisseck, il difensore tedesco potrebbe rientrare più presto rispetto al collega. Le voci parlano di due possibili date per il suo ritorno in campo: la prima è il 29 gennaio, in occasione della partita di Champions League contro il Monaco, mentre la seconda potrebbe essere il derby di Milano contro il Milan. In ogni caso, l’Inter spera di avere il difensore a disposizione prima possibile per rinforzare il reparto difensivo.

Gestione Inzaghi

Il recupero dei due giocatori è particolarmente importante per Inzaghi, che dovrà gestire una rosa ridotta nei prossimi match. L’assenza di Calhanoglu, in particolare, sta sicuramente complicando la fase di costruzione del gioco, mentre la mancanza di Bisseck limita le alternative in difesa che al momento sono quasi contate.

Calha, zero rischi?

Nonostante la speranza di rivedere il regista turco in campo per il derby contro il Milan del 2 febbraio ci sia, lo staff di Inzaghi non intende forzare il recupero, considerando i precedenti infortuni muscolari del turco, che ha già subito ben quattro problemi fisici in stagione. Al momento il calendario concede qualcosa e la situazione pare poter essere gestita al meglio.

