Inter, visto che Esposito? I nerazzurri però hanno le mani legate

Il 22enne di proprietà nerazzurra ha seminato lo scompiglio tra i centrali dell’ Inter sulla splendida rete del parziale 2-1. In dirigenza è da sempre molto quotato ed un piano per lui è già pronto.



Sebastiano Esposito ha dimostrato ancora una volta le sue qualità con un gol importante a San Siro. L’attaccante, ora in prestito all’Empoli, ha segnato con continuità e ha messo in mostra il suo talento.

Tuttavia, il futuro di Esposito rischia davvero di non essere legato all’Inter. La motivazione è da ricercarsi nelle modalità di cessione del giocatore all’ Empoli.

Perla a San Siro



Il gol contro l’Inter, una perla di potenza e coordinazione, ha evidenziato ciò che i nerazzurri hanno lasciato andare. Esposito era considerato un predestinato, con un esordio da sogno nel dicembre 2019, quando segnò a soli 17 anni contro il Genoa. Tuttavia, la sua carriera ha visto una serie di prestiti, fino a quello che lo ha portato all’Empoli, dove potrebbe restare anche la prossima stagione.

Se questo è Taremi…



Esposito ha vinto la sfida a distanza con Mehdi Taremi. L’ attaccante empolese ha segnato da subentrato, mentre Taremi è stato sostituito da Thuram, con il francese a segnare da subentrato. Un’eventuale permanenza di Esposito all’Inter sarebbe stata utile, ma il destino ha preso un’altra direzione ma, perché l’ Inter si Esposito ha le mani legate?

Mani legate

Il futuro di Sebastiano Esposito è lontano da Milan. Il club toscano potrà difatti riscattarlo per 5 milioni di euro al termine della stagione, ma senza che l’Inter possa esercitare un diritto di riacquisto ma potrà solo incassare una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante Esposito non faccia più parte dell’Inter, il club nerazzurro tiene d’occhio suo fratello Francesco Pio, giovane talento che sta brillando allo Spezia in Serie B. L’Inter ha ancora il controllo sul suo cartellino, quindi potrebbe esserci una nuova opportunità in estate.

