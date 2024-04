I nerazzurri sono pronti ad affrontare i toscani nell’ultima gara della trentesima giornata del campionato di Serie A.

È quasi tutto pronto a San Siro per Inter-Empoli: i nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile il discorso Scudetto e rispondere alla vittoria del Milan a Firenze di sabato scorso mentre gli azzurri hanno disperato bisogno di punti per via della loro diciassettesima posizione in classifica. Inzaghi schiera la formazione migliore possibile senza fare nessun tipo di calcolo: Sommer ha recuperato dalla distorsione alla caviglia accusata in nazionale il 23 marzo ma Inzaghi sceglie la prudenza lanciando nella mischia Audero. Pavard vince il ballottaggio con Bisseck, di fatto l’unico della vigilia per l’Inter; confermato Darmian a destra con Dumfries che potrà essere un’arma a gara in corso. Acerbi ritrova posto al centro della difesa dopo il brutto episodio di 2 settimane fa con Juan Jesus; a centrocampo c’è il trio titolare formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sono ancora indisponibili Cuadrado, Arnautovic e De Vrij che potrebbero tornare per il match dell’8 aprile contro l’Udinese; ecco le formazioni ufficiali.

Emil Audero

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): 25 Caprile; 19 Bereszynski, 4 Walukiewicz, 33 Luperto; 11 Gyasi, 18 Marin, 30 S. Bastoni, 3 Pezzella; 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi; 10 Niang.

A disposizione: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 13 Cacace, 17 Cerri, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro.

Allenatore: Davide Nicola.

L’articolo Inter-Empoli, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

