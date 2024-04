I nerazzurri si avvicinano ulteriormente allo Scudetto della seconda stella battendo un buon Empoli a San Siro.

L’Inter parte fortissimo e passa in vantaggio al 5’: Bastoni crossa basso per Dimarco che segna con un sinistro a volo che beffa Caprile. Al quarto d’ora Mkhitaryan crossa per Thuram che non arriva sul pallone per pochi centimetri. A circa metà tempo Bastoni affonda sulla sinistra e fa partire un sinistro che colpisce il palo; poco dopo ci prova Niang con un destro a volo che non sorprende Audero. Da registrare anche il destro centrale di Lautaro che viene bloccato da Caprile. Alla mezz’ora circa il destro di Marin viene deviato in corner da Audero; sul finale del primo tempo il tiro di Niang viene murato da Pavard e Calhanoglu. Si va a riposo sull’1-0 per l’Inter anche se l’Empoli ha creato qualche grattacapo ai padroni di casa nei minuti finali della prima frazione.

Alexis Sanchez

Ad inizio ripresa Luperto si fa vedere insolitamente in avanti ma il suo mancino termina altissimo. Dall’altra parte Dimarco crossa basso per Barella che angola troppo il diagonale che esce non di molto. L’Inter insiste con una bella azione manovrata che si conclude col tiro in curva di Mkhitaryan; gli ospiti non stanno a guardare ma il tiro di Simone Bastoni ha lo stesso esito di quello dell’armeno. Dopo l’ora di gioco il destro di Pavard viene murato quasi miracolosamente da un difensore azzurro; successivamente Caprile blocca facilmente il destro di Lautaro. All’81’ Dumfries crossa basso per Alexis Sanchez che insacca di destro a porta vuota per il 2-0 dell’Inter. I nerazzurri vincono 2-0 e tornano a più 14 sul Milan secondo in classifica.

