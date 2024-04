L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola commenta con un pizzico di amarezza la sconfitta subita dalla sua squadra ieri a San Siro.

Davide Nicola ha parlato di Inter-Empoli in conferenza stampa partendo dal fatto che l’azione dell’1-0 è viziata da un fuorigioco di Thuram. “Gol Dimarco? Bisognava fischiare il fuorigioco iniziale, non sono d’accordo, ma l’accetto. Era da fermare perché Thuram era in posizione di fuorigioco. Se un mio giocatore avesse cercato di intervenire rimettendolo in gioco aveva un senso, altrimenti è fuorigioco. Dimarco ha fatto un gran bel tiro, bisogna accettare che avversari di qualità ti mettano in difficoltà. La prestazione mi è piaciuta, abbiamo pressato alto, tra supremazia territoriale e possesso l’Empoli ha fatto la sua partita. Riconosciamo anche che l’Inter per qualità è la prima del campionato”. Il francese sembrava effettivamente trovarsi in offside, il guardalinee non interviene ed un difensore dell’Empoli spazza facendo iniziare una nuova azione d’attacco: ecco perché il V. A. R. non è potuto intervenire.

Sulla partita e sulla corsa salvezza

“Oggi c’è stato un maggior gioco posizionale, abbiamo portato più uomini a partecipare all’azione offensiva. Con il Milan il baricentro era stato basso, stasera tutto sommato la squadra ha dimostrato di volersela giocare. Dobbiamo ancora migliorare la scelta dell’ultimo passaggio, la capacità di inquadrare la porta. Siamo convinti di potercela fare. Abbiamo incontrato Milan, Bologna e Inter, abbiamo fatto bella figura. Non dobbiamo perdere entusiasmo e consapevolezza di poter prendere punti ovunque”.

Sui nerazzurri

“Fermare l’Inter con le sue catene e il suo gioco? Serve buona lettura degli uno contro uno, ma varia spesso perché c’è grande interscambio dei ruoli. Alcune squadre si possono permettere di più di accettare l’inferiorità numerica, chi come noi deve fare un certo tipo di percorso deve costruirsi questa consapevolezza nel tempo. Detto questo si poteva venire qua a prendere meno gol possibili, noi abbiamo creduto di poter trovare anche il gol del pareggio”.

