Inter-Empoli: le pagelle nerazzurre, due bocciature fragorose

I nerazzurri, dopo un primo tempo al piccolo trotto, battono gli azzurri e rispondono al Napoli; ecco le pagelle.

SOMMER 6: inoperoso per un’ora circa, poi sbaglia nell’impostazione dal basso propiziando un’azione molto pericolosa dell’Empoli. Non può nulla sul goal dell’Empoli.

PAVARD 6,5: non un vero difensore nel senso stretto della definizione, prova a disordinare l’organizzazione dell’Empoli facendosi trovare praticamente in ogni zona di campo. (Dall’86’ DARMIAN s. v.).

DE VRIJ 6: autoritario fino all’84’ quando concede un po’ troppo spazio ad Esposito che segna.

CARLOS AUGUSTO 7: molto attento, quasi perfetto, in difesa, notevole il suo anticipo di testa ad inizio ripresa su un cross molto insidioso. Sfiora il goal nel finale, grande gara per lui.

DUMFRIES 7: usa il suo fisico per fare a sportellate con gli avversari e creare situazioni pericolose. Realizza il 2-0 con uno stacco imperioso, è in gran forma.

BARELLA 6,5: sembra meno vivace del solito perché l’Empoli non concede spazi, prova quindi due conclusioni da fuori non facili a volo e non va affatto lontano dal bersaglio grosso. Fornisce l’assist per l’1-0.

ASLLANI 6,5: serve una bella palla a Lautaro che calcia sul palo, si fa vedere tanto per creare gioco. È autore dell’assist per il 2-0.

ZIELINSKI 5: fa pochissimo nel primo tempo, riceve pochi palloni e ne sbaglia diversi. Nel secondo tempo le cose non migliorano affatto. (Dal 69’ MKHITARYAN 6: basta la sua sola presenza per aggiungere imprevedibilità in attacco e sicurezza in difesa).

DIMARCO 6: molto lavoro sporco, gli azzurri lasciano poco spazio alle sue giocate tecniche, di fatto realizza solo un cross. (Dal 77’ BASTONI s. v.).

TAREMI 5: impalpabile, mai pericoloso, zero tiri in porta, solo qualche bel dialogo con i compagni. (Dal 69’ THURAM 6,5: segna il 3-1).

LAUTARO MARTINEZ 7: dopo una botta tremenda che poteva fargli finire la partita molto presto, torna in campo e sfiora il gol con una rovesciata. Colpisce poi il palo, e riesce a segnare al 56’ con un gran destro, protagonista assoluto. (Dal 77’ ARNAUTOVIC 6,5: grande impatto sul match, realizza infatti l’assist che permette il facile 3-1 di Thuram).

INZAGHI (FARRIS) 6,5: non era facile, come testimonia il primo tempo, ma i suoi non si spazientiscono e vincono la gara nella ripresa. Positiva l’intuizione Carlos Augusto ed il rilancio dal primo minuto di Pavard.

