Inter-Empoli: formazioni ufficiali

Ci siamo quasi, manca pochissimo a San Siro per Inter-Empoli: Inzaghi e D’Aversa hanno scelto i 22 da mandare in campo.

Nell’affascinante panorama del calcio italiano, gli appassionati si preparano a vivere l’emozione di una nuova sfida in Serie A che vede fronteggiarsi l’Inter e l’Empoli.

Inzaghi pensa anche un po’ alla sfida molto importante di mercoledì contro lo Spara Praga di Champions League ma chiaramente l’obiettivo è fare bene in entrambe le gare.

Le scelte di D’Aversa

L’Empoli recupera il difensore centrale Adrian Ismajli è pronto a scendere in campo dopo aver superato i recenti guai fisici. La squadra, tuttavia, dovrà fare a meno di Anjorin, fermo ai box per una lesione di basso grado al flessore della gamba destra, assenza che si protrae per almeno 15 giorni.

Poco turnover

La formazione nerazzurra presenta una novità in attacco Mehdi Taremi prende il posto di Marcus Thuram almeno inizialmente. L’Inter conta inoltre sul ritorno di Benjamin Pavard in difesa, che rientra nell’undici titolare dopo un lungo periodo di assenza. Un altro elemento chiave, Henrikh Mkhitaryan, fa il suo ritorno in squadra, anche se partirà dalla panchina.

Le ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 42 Palacios, 49 De Pieri, 53 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-4-1-1): 23 Vasquez; 22 De Sciglio, 34 Ismajli, 21 Viti, 3 Pezzella; 11 Gyasi, 5 Grassi, 93 Maleh, 13 Cacace; 10 Fazzini; 29 Colombo.

In panchina: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 6 Henderson, 7 Sambia, 27 Zurkowski, 31 Tosto, 35 Marianucci, 41 Asmussen, 90 Konate, 99 Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

