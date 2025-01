Inter: crisi o semplice pausa? I numeri che sfidano le aspettative e le chance Scudetto

Tra infortuni e un attacco in difficoltà, i nerazzurri riescono ancora a sognare lo Scudetto? Le sorprese che potrebbe riservare la seconda parte di stagione.

In un contesto calcistico dove le sfide si avvicendano con ritmo incalzante, l’Inter si trova al centro del dibattito sportivo italiano. Le recenti prestazioni della squadra, tra cui un pareggio contro il Bologna e la sconfitta in finale di Supercoppa, hanno sollevato dubbi e perplessità tra i tifosi e gli osservatori.

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha offerto un’analisi dettagliata del momento nerazzurro, sottolineando come la percezione della crisi sia influenzata dall’impatto delle aspettative e dei confronti con la scorsa stagione.

Il confronto

La squadra meneghina, dopo 19 giornate di campionato, ha conquistato 44 punti, 4 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando ne aveva totalizzati 48. Tale differenza emerge in un panorama in cui ogni singola prestazione viene esaminata con particolare attenzione, considerando soprattutto il dominio quasi incontrastato dell’Inter nella precedente annata. Nonostante ciò, l’Inter continua a rimanere una presenza dominante e competitiva nella Serie A, mantenendo il secondo posto in classifica.

Le differenze

Una delle chiavi interpretative della situazione attuale dell’Inter è legata alla questione dei goal: Lautaro Martinez, attaccante di spicco, ha segnato 7 goal quest’anno contro i 16 dell’intero anno precedente. Questo rallentamento offensivo si accoppia ad un maggior numero di goal subiti, 17 fino ad ora, risentendo sicuramente dell’assenza di pilastri difensivi, pesantemente influenzata da infortuni. L’assenza di Hakan Çalhanoğlu, centrocampista cruciale quest’anno, si fa sentir profondamente, con il sostituto designato, Asllani, ancora in fase di crescita e ambientamento a un ruolo tanto centrale e decisivo.

Potenziale e previsioni per il futuro

Nonostante questi intoppi, l’Inter dimostra di avere tutte le carte in regola per non solo difendere la sua posizione ma anche per superare le aspettative. Se la squadra riuscisse a duplicare i punti guadagnati nel girone d’andata nel ritorno, potrebbe raggiungere o superare la soglia spesso vincente degli 88 punti. La lotta per lo Scudetto resta serrata, con Napoli e Atalanta consapevoli che potrebbe essere necessario mirare a un punteggio quanto mai alto, forse intorno o oltre i 90 punti, per assicurarsi il titolo. Il girone di ritorno si prospetta quindi ricco di tensione ed emozioni, con l’Inter pronta a giocare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo.

