Le parole di Svenn-Goran Eriksson sull’Inter: «Inzaghi si ricordi della nostra rimonta in classifica nel 2000»

Svenn-Goran Eriksson ha parlato alla Gazzetta dello Sport invitando Simone Inzaghi, suo ex giocatore ai tempi della Lazio, ad avere fiducia nella rimonta dell’Inter. Di seguito le sue parole.

«Conosco bene Simone, gli sono affezionato e sapere che la sua Inter sia tornata a correre in Italia e in Europa mi fa felice. La partenza in campionato un po’ difficoltosa ci può sempre stare: nessuno deve stupirsi, in una stagione ci sono sempre dei periodi di questo tipo. Ma rimontare si può, anche se ci sono tante squadre davanti e lo stesso Inzaghi lo sa per esperienza diretta. Nell’anno dello scudetto 2000 abbiamo recuperato 9 punti, un po’ alla volta. Stavolta Simone ha molto più tempo per riuscirci e ha ritrovato Lukaku. Di sicuro, il ricordo di quell’esperienza che lui ha vissuto da calciatore e io da allenatore lo può aiutare a gestire i prossimi mesi».

L’articolo Inter, Eriksson: «Conosco Inzaghi, recuperare si può» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG