I nerazzurri hanno impostato e chiuso la trattativa per l’esterno in maniera rapidissima regalando così a Simone Inzaghi il sostituto di Cuadrado.

Oggi inizia ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e l’Inter ha già battuto un colpo anche se ovviamente non è ancora ufficiale.

I dettagli della trattativa

Sky Sport riporta che Tajon Buchanan sarà presto un giocatore dell’Inter, al Club Brugge vanno 7 milioni più 3 di bonus: il canadese domani sarà a Milano e svolgerà le visite mediche di rito e poi arriverà l’ufficialità.

Juan Cuadrado

Ecco chi è

Esterno canadese classe 1999, nasce come ala d’attacco ma ben presto impara a giocare anche in posizioni più arretrate così che adesso può ricoprire qualsiasi ruolo sulla fascia destra; in nerazzurro giocherà come quinto ma in carriera ha giocato anche terzino. Ausilio e Marotta lo seguivano da più di un anno visto che fu indicato dalla stampa come possibile acquisto se fosse stato ceduto Dumfries, cosa poi mai avvenuta. Ora arriva per sostituire l’infortunato Cuadrado che starà fuori per almeno 3 mesi e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Buchanan ha sempre giocato in questa stagione collezionando 3 goal e 4 assist in 20 presenze prima di non essere convocato per motivi di mercato nelle ultime 2 partite. L’Inter quindi non ha perso tempo ma probabilmente il tempo servirà a lui per ambientarsi nella nuova realtà e nel nuovo campionato; spetterà a Simone Inzaghi velocizzare il più possibile il processo.

