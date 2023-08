Inter Campus festeggia 22 anni in Camerun: la speciale ricorrenza per il club nerazzurro

Speciale ricorrenza per la fondazione benefica dell’Inter:

«A Mbalmayo, a sud della capitale Yaounde, il Centre Sportif Camerounais festeggia i suoi 25 anni di vita, e Inter Campus Camerun 22

Tanti anni di strada fatta assieme che vengono ripercorsi durante una giornata intera di attività e giochi con 320 bambini e bambine che ricevono tutti la nuova uniforme Inter. La visita comincia con un corso doppio per vecchi e nuovi allenatori rispettivamente sulla reattività emotiva-resilienza e sulla metodologia Inter Campus, e una parte collettiva unificata sulla gestione di allenamenti e tornei con grandi numeri, cosa frequentissima in questo Paese.

La partecipazione di ben 11 allenatrici ci riempie di soddisfazione, perché la gender equality è un punto cui teniamo moltissimo nella realtà africana. Nella giornata di festa finale agli allenatori sono rimessi dei certificati di riconoscimento per il loro lavoro di volontariato costante in realtà difficili, e i bambini vengono premiati con medaglie di Inter Campus ma soprattutto con regali pratici: biscotti, ma anche grossi pezzi di sapone e secchi di plastica dai mille usi quotidiani per le loro famiglie, che riportano contenti nei villaggi della boscaglia attorno alla cittadina.

Ci salutiamo con la speranza di rivederci tra sei mesi in una località di confine con la zona anglofona, per permettere agli allenatori e bambini di quella parte del Paese di partecipare, superando il momento di scontro etnico. Fortunatamente bambini ed allenatori Inter Campus negli stessi colori Inter e con lo stesso sorriso sul volto rendono insignificanti divisioni politiche o tribali. La nostra tribù è nerazzurra, e Internazionale per definizione».

