Il Bayern Monaco dilaga 4-0 a Brema nella prima di Bundesliga: Pavard in panchina tutta la partita

Il Bayern Monaco di Tuchel non sbaglia contro il Werder Brema: 2-0 in trasferta grazie alla doppietta di Sane (4′ e 91′), Kane (75′, autore anche di un assist,) e Tel (95′). La notizia che riguarda da vicino l’Inter riguarda Benjamin Pavard, che è rimasto 90′ in panchina (al suo posto in campo Mazraoui.

