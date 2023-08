Il tecnico del Chelsea Pochettino si è espresso sul futuro di Romelu Lukaku: il centravanti belga ancora in bilico

Ancora dubbi sul futuro di Lukaku, per adesso tutto tace sul fronte ex Inter come spiegato da Pochettino in conferenza stampa:

«Non è cambiato nulla, al momento. Magari le cose possono cambiare in una o due ore, in un giorno o due, ma al momento non c’è nulla da dire».

L’articolo Pochettino: «Lukaku? Non è cambiato niente, magari accadrà in due ore» proviene da Inter News 24.

