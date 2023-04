A San Siro, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Sintesi Inter Fiorentina 0-0

FINE PRIMO TEMPO

44′ Tentativo Inter – Grande intervento difensivo di Martinez Quarta, che ferma Mkhitaryan in area di rigore, nel momento in cui l’armeno era pronto a scoccare la conclusione a botta sicura.

39′ Occasione Fiorentina – Sponda di testa di Bonaventura per l’inserimento di Saponara, che resiste al ritorno di Darmian ma gli calcia addosso. Sulla ribattuta il pallone arriva a Ikone, che dovrebbe soltanto spingerlo in porta, ma non trova incredibilmente l’impatto con la sfera.

35′ Conclusione di Mandragora – Conclusione improvvisa di controbalzzo di Mandragora, il cui tiro dal limite finisce sul fondo di poco.

30′ Lukaku pericoloso – Uno contro uno di Lukaku con Castrovilli. Il belga scappa e prova la conclusione sul primo palo, murata dal numero 10 viola.

27′ Occasione Inter – Dumfries sfonda a destra e stavolta serve con precisione Lukaku al centro dell’area. Il belga sterza e salta due giocatori, ma poi non trova lo spazio per calciare e la difesa ospite riesce a liberare.

24′ Spinge l’Inter – Barella imbuca per Dumfries, il quale cerca di prima Lukaku sul secondo palo. Il belga, però, non può arrivare all’impatto con il pallone, che scivola sul fondo.

21′ Occasione Inter – Mkhitaryan ruba palla a centrocampo, scappa a Igor e Dodo e si presenta solo davanti a Terracciano, ma calcia addosso al portiere viola. Sulla ribattuta l’ex Roma prova a coordinarsi in rovesciata, ma trova solo l’esterno della rete.

17′ Gran giocata dell’Inter – Splendida giocata di Lukaku, che spalanca il campo a Dumfries con un colpo di tacco al volo su un lancio lungo di Onana. L’olandese, però, non sfrutta l’occasione, guadagnando solo l’ennesimo calcio d’angolo.

13′ Occasione Fiorentina – Biraghi crossa morbido sul secondo palo per Castrovilli, che calcia al volo chiamando Onana alla parata. Bastoni tocca involontariamente il pallone e Onana è ancora bravo ad allontanare smanacciando.

9′ Calcio d’angolo Inter – Sul primo palo Brozovic, sul quale arriva per primo Gosens, che gira di testa, ma manda alto.

5′ Si fa vedere l’Inter – Bastoni cerca Dumfries sul secondo palo. L’olandese controlla e crossa, guadagnando un calcio d’angolo.

2′ Conclusione Fiorentina – Saponara che offre a Bonaventura, il quale prova la conclusione di prima dal limite dell’area, ma non trova la porta.

1′ Spinge la Fiorentina – Ikoné riceve sulla destra e rientra verso il mancino provando la conclusione, deviata in corner da Gosens.

Fischio d’inizio – Si parte!

Migliore in campo: Lukaku

Inter Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Saponara; Cabral.

