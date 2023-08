Domenica l’Inter ospiterà la Fiorentina per la terza giornata di campionato: ecco dove seguire il match in streaming e diretta tv

Appuntamento a San Siro per domenica 3 settembre alle 18.30, quando l’Inter giocherà contro la Fiorentina per la terza giornata di campionato.

Dopo i due successi contro Monza e Cagliari, la rosa di Inzaghi si prepara ad affrontare quella di Vincenzo Italiano, redice da una vittoria contro il Genoa (4-1) e un pareggio contro il Lecce (1-1).

Dove sarà possibile vedere la partita Come tutti i match della Serie A TIM 2023/24, il match sarà visibile su DAZN in streaming live e on demand.

InterNews24 offrirà, come di consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche per tutti gli utenti. State con noi!

L'articolo Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in streaming e diretta tv proviene da Inter News 24.

