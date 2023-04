Le ultimissime sulla formazione dell’Inter che scenderà in campo alle 18 contro la Fiorentina secondo Alfio Musmarra

Inzaghi avrebbe sciolto le riserve circa la formazione della sua Inter che alle 18 affronterà a San Siro la Fiorentina:

INTER-FIORENTINA– Per la sfida, Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Calhanoglu, Dimarco e Skriniar, oltre allo squalificato D’Ambrosio. Pronto Onana tra i pali, con Acerbi al centro della difesa; da braccetto destro c’è Darmian, sul lato opposto scelto Bastoni e non de Vrij (avrebbe giocato al centro lui, con Acerbi largo). Sulle fasce nessun dubbio: tocca a Dumfries e Gosens. A centrocampo senza il turco pronto Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan come mezzali. E in attacco, la vera novità di formazione: Correa e non Lautaro Martinez in coppia con Lukaku. Riposo in vista inizialmente per il Toro dopo gli impegni con la sua Argentina dei giorni scorsi.

L’articolo Inter-Fiorentina: Inzaghi scioglie le riserve sulla formazione proviene da Inter News 24.

