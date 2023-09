Italiano prepara la Fiorentina per la delicata gara di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi: Sabiri ancora assente nei gigliati

Come riportato da ViolaNews, Italiano dovrà fare a meno di Sabiri per la gara di domani tra Inter e Fiorentina:

«L’ex Sampdoria non partirà per Milano a causa del problema al ginocchio che lo ha colpito nelle scorse gare. Il dolore è tornato a farsi sentire e il tecnico viola ha preferito non rischiare».

Inter-Fiorentina, Italiano fa la conta: ancora assente un esterno offensivo

