Inter-Fiorentina, le pagelle nerazzurre: ci pensa Arnautovic, al top capitano e vice

I nerazzurri riscattano la debacle di 4 giorni fa e battono la viola accorciando il distacco dalla vetta della classifica; ecco le pagelle.

SOMMER 6: spiazzato da Mandragora dal dischetto, praticamente inoperoso per il resto della partita.

PAVARD 6,5: mai in affanno in difesa, propositivo il giusto.

ACERBI 6,5: torna titolare dopo più di due mesi di assenza e limita parecchio Kean.

BASTONI 7: suo il cross per la rovesciata di Barella e anche la spizzata per il palo di Carlos Augusto. Grande gara dal punto di vista qualitativo. (Dal 65’ ZALEWSKI 6: alterna cose buone e meno buone, inizia facendo confusione ma si aggiusta col passare dei minuti).

DARMIAN 6: protagonista sfortunato dell’episodio che porta al rigore poi trasformato da Mandragora, in generale fa il compitino.

BARELLA 7,5: stava per far scendere lo stadio con una rovesciata meravigliosa, sfiora il gol anche su punizione diretta. È ovunque nel finale.

CALHANOGLU 6: più tignoso di 4 giorni fa, esce all’intervallo in quanto ammonito. (Dal 46’ ZIELINSKI 6,5: agisce da regista e delizia la platea con qualche bella giocata).

MKHITARYAN 6: ordinario in entrambe le fasi. (Dal 65’ FRATTESI 6: aiuta a difendere il prezioso vantaggio).

CARLOS AUGUSTO 7: colpisce il palo esterno su corner e disegna il cross perfetto per il 2-1 di Arnautovic. Bella partita.

LAUTARO MARTINEZ 7: fa capire di essere carico nei primissimi minuti ma il suo tiro sibila a lato del palo. Colpisce poi la traversa di testa e genera in qualche modo l’autorete dell’1-0. È letteralmente indemoniato, nei minuti finali agisce praticamente da trequartista.

THURAM 6: tocca pochi palloni nei minuti in cui è in campo, esce per infortunio. (Dal 27’ ARNAUTOVIC 7: impegna De Gea con un bel destro rasoterra e lo batte nella ripresa con un colpo di testa, match winner). (Dal 77’ TAREMI s. v.).

INZAGHI 7: l’approccio dei suoi è totalmente diverso rispetto a quello di giovedì scorso, oggi i suoi sono molto più furenti. Continua a mandare messaggi non belli ad Asllani e Taremi anche se quest’ultimo è entrato nel finale. La sua squadra chiude concedendo qualcosa di troppo alla Fiorentina ma i 3 punti sono arrivati, il resto conta relativamente.

