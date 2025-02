Inter-Fiorentina: formazioni ufficiali

Ci siamo quasi: manca pochissimo ad Inter-Fiorentina, una gara fondamentale per le ambizioni Scudetto dei nerazzurri.

La sfida tra Inter e Fiorentina arriva in un momento cruciale per entrambe. I nerazzurri devono rispondere alla sconfitta nel recupero infrasettimanale che ha generato critiche ed interrogativi fortissimi ma il pareggio di ieri del Napoli ha risollevato non poco il morale della banda di Inzaghi. Dall’altra parte, i viola vogliono confermare la crescita sotto la guida di Palladino, sfruttando la fiducia acquisita dopo il netto successo al Franchi. Il calendario impone scelte oculate agli allenatori, costretti a dosare le energie in vista dei prossimi impegni. Inzaghi riflette su possibili rotazioni, mentre Palladino ritrova pedine fondamentali dopo squalifiche e infortuni.

Le scelte per la partita

Nell’Inter mancherà Dumfries, appiedato dal giudice sportivo, spazio dunque a Darmian sulla fascia destra. Acerbi dopo due mesi torna titolare al centro della difesa mentre ci sono cambi di formazione anche nelle altre zone di campo. Dimarco non ce la fa ad andare nemmeno in panchina per via dell’influenza che lo ha colpito negli ultimi giorni, confermato Lautaro Martinez in attacco. Anche la Fiorentina cambia rispetto all’ultima sfida: Palladino deve rinunciare a Comuzzo per squalifica ed Adli per infortunio, ma può contare su rinforzi di qualità come Fagioli, Zaniolo e Folorunsho. Ecco le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA: (4-4-1-1): De Gea; Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean.

Allenatore: Raffaele Palladino.

