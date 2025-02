Inter, occhio al talento belga che potrebbe rafforzare la difesa

I nerazzurri sono alla ricerca di un giovane difensore che possa raccogliere l’eredità di Acerbi: l’ex Lazio potrebbe essere agli ultimi mesi a Milano.

Non è semplice per l’Inter trovare il profilo giusto per il reparto difensivo, ma la necessità di un investimento in questa zona del campo è ormai chiara per la prossima stagione. Ad oggi, il cuore della difesa a tre è occupato da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma entrambi stanno vivendo stagioni agli antipodi. Se l’olandese ha trovato una certa continuità, l’italiano ha sofferto di numerosi infortuni muscolari e ha dovuto affrontare un’operazione per la pubalgia. Questo ha spinto la dirigenza a cercare alternative per rinforzare la difesa con elementi più giovani.

Nuove opzioni per la linea difensiva

Sebbene il mercato italiano sia sempre una priorità per l’Inter, la dirigenza non trascura le opportunità all’estero. Infatti, gli osservatori nerazzurri stanno monitorando diversi talenti, con un focus particolare su un giocatore belga che sta facendo parlare di sé in patria. Si tratta di un giovane difensore di soli 21 anni gioca nel Genk, club capolista della Pro League belga, e ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni di livello.

Le caratteristiche dell’obiettivo

Il nome in questione, come riporta Inter Live, è quello di Matte Smets, centrale difensivo del Genk. Nonostante una statura non imponente, 184 centimetri, Smets ha dimostrato di possedere una grande forza nei contrasti, abilità in impostazione e una straordinaria capacità di lettura della partita. Il giovane ha già totalizzato 23 presenze in campionato e si è guadagnato un posto fisso come titolare, tanto da essere convocato nella Nazionale belga. L’Inter sta intensificando i suoi sforzi per portarlo a Milano, anche se la concorrenza è forte. Il prezzo di Smets potrebbe raggiungere i 15 milioni nelle prossime settimane.

