Inter e Fiorentina pensano ad un maxi scambio inaspettato: Asllani al centro delle trattative

Tra scambi, dubbi e un futuro incerto: Kristjan Asllani potrebbe essere la chiave di un clamoroso affare tra Inter e Fiorentina.

Stasera si affronteranno nuovamente a distanza di 4 giorni dalla gara di andata ma Inter e Fiorentina potrebbero rincontrarsi sul mercato. La sconfitta di giovedì scorso potrebbe aver aperto grosse crepe nella squadra nerazzurra ma oggi c’è l’occasione di mettere a tacere nuovamente la critica. Tornando al mercato, da tempo, la Beneamata ha messo gli occhi su alcuni giocatori della Fiorentina, come Michael Kayode, Pietro Comuzzo e Moise Kean. L’intenzione della squadra di Simone Inzaghi è quella di rinforzare la propria rosa con elementi di qualità. La Fiorentina, dal canto suo, è pronta a rispondere agli assalti, puntando a ottenere in cambio uno dei centrocampisti più discussi della squadra milanese.

Kristjan Asllani, futuro incerto all’Inter

Il centrocampista albanese Kristjan Asllani, arrivato all’Inter nell’estate del 2022, non ha mai trovato un posto stabile nel cuore del gioco nerazzurro. Nonostante il suo talento, Asllani è stato spesso relegato a riserva di Hakan Calhanoglu, a causa delle scelte tattiche di Inzaghi e delle prestazioni altalenanti quando ha avuto l’opportunità di giocare da titolare. Questa situazione ha messo in discussione il suo futuro a Milano, e le voci su una sua possibile partenza sono sempre più insistenti.

Possibile scambio con la Fiorentina, il ruolo di Asllani

L’Inter potrebbe inserire l’ex Empoli in un discorso di mercato con la Fiorentina; è quanto sostiene Inter Live. Il club toscano è infatti alla ricerca di un playmaker dopo l’ottima stagione di Yacine Adli, visto che il francese è solamente in prestito dal Milan. Non è escluso che questo scambio possa coinvolgere anche altri giocatori, come Pietro Comuzzo e Dodò, creando così una maxi operazione di mercato tra i due club.

