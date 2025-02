Donnarumma all’Inter? Dal PSG arriva “l’assist”

Donnarumma potrebbe lasciare il PSG prima del previsto per un motivo ben preciso: il club nerazzurro aspetta ed osserva.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe prendere una piega inaspettata sin dai prossimi mesi: il capitano della nazionale, pur avendo un contratto che lo lega al club parigino fino al 2026, non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Italia. Tuttavia, la sua permanenza al PSG potrebbe essere messa in discussione. Questa situazione potrebbe aprire le porte a una clamorosa occasione di mercato per i nerazzurri, anche se il preferito di Marotta e Ausilio sarebbe un altro.

Donnarumma: le difficoltà economiche dell’operazione

La possibilità di vedere Donnarumma indossare la maglia dell’Inter non è semplice da realizzare. La cifra per liberarlo la prossima estate dal vincolo con il PSG, che scadrà nel 2026, sarebbe significativa: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un ostacolo non da poco, considerando le difficoltà economiche a cui la società nerazzurra è soggetta. In aggiunta, il portiere percepisce uno stipendio molto alto a Parigi, superiore ai 10 milioni di euro annui, una cifra che l’Inter non potrebbe offrire. Questo comporterebbe un notevole sacrificio da parte di Donnarumma, che dovrà decidere se accettare un contratto ben inferiore a quello attuale.

Il colpo dell’Inter: Donnarumma potrebbe arrivare prima del previsto

Nonostante ciò, l’Inter sta seriamente considerando l’opportunità di ingaggiare Gianluigi Donnarumma. Come riporta Inter Live, il rinnovo appena firmato da Luis Enrique, potrebbe ridurre ulteriormente la centralità dell’estremo difensore stabiese nel progetto PSG e quindi la cessione potrebbe diventare una possibilità concreta. Restano ancora molte incertezze, tra cui il fatto che l’Inter ha pagato Josep Martinez circa 15 milioni di euro pochi mesi fa e che Sommer è ancora sotto contratto fino al 2026, ma con Marotta, ogni scenario è possibile.

