Thuram e Kean, sfida da milioni di euro a San Siro: sirene estere per entrambi

Occhi puntati su San Siro: mentre Thuram e Kean si sfidano a suon di gol, un top club inglese prepara la mossa decisiva. Chi farà il grande salto?

Stasera San Siro accoglie un duello intrigante tra due attaccanti che stanno lasciando il segno in questa stagione. Marcus Thuram, dopo l’annata dello scudetto, continua a crescere nel ruolo di prima punta, sebbene nel nuovo anno abbia trovato la rete solo una volta. Moise Kean, rinato con la maglia della Fiorentina, ha invece accelerato, raggiungendo quota 15 gol in campionato grazie alla doppietta nel recupero contro l’Inter. Entrambi hanno clausole rescissorie che mettono in dubbio la loro permanenza nelle rispettive squadre.

Un’occasione per il futuro mercato

L’interesse attorno a Kean e Thuram va oltre la sfida di questa sera. Come riporta Tuttosport, club di Premier League stanno monitorando i loro progressi, attratti dalle loro caratteristiche e dal potenziale impatto nel campionato inglese. L’Arsenal, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, sta valutando entrambi, mentre il Tottenham e il Manchester United osservano con attenzione. La clausola di Kean è fissata a 52 milioni, una cifra abbordabile per diverse squadre,, che lo colloca tra gli attaccanti più costosi della Serie A.

La mossa di un top club inglese

L’Arsenal ha messo Thuram in cima alla lista delle priorità e potrebbe avanzare un’offerta già nei prossimi mesi. I Gunners vogliono aggiungere forza e velocità al reparto offensivo, individuando nel francese il profilo ideale per rafforzare la rosa. L’Inter, dal canto suo, non intende privarsene a cuor leggero, ma sa che la clausola lo rende un obiettivo concreto per chiunque sia disposto a investire una cifra importante. In realtà i Gunners, stando ad una clamorosa indiscrezione proveniente da oltremanica, sono sulle tracce anche di un altro big nerazzurro

