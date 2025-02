Inter, un numero inquietante fa tremare i tifosi: è la fine della corsa scudetto?

La sconfitta di Firenze ha prodotto una quantità molto grande di critiche verso i nerazzurri ma effettivamente alcuni numeri sono allarmanti.

La solidità difensiva è stata il punto di forza della squadra di Inzaghi durante la cavalcata straordinaria della passata stagione, ma quest’anno qualcosa non sta funzionando come prima. I numeri parlano chiaro, c’è un dato allarmante se si tiene conto che l’assetto difensivo è rimasto pressoché invariato. L’assenza prolungata di Acerbi ha sicuramente avuto un impatto, ma la crescita di Bisseck e l’affidabilità di De Vrij avrebbero dovuto attenuare il problema. Questo suggerisce che la questione non sia legata esclusivamente ai singoli interpreti, ma a un aspetto più profondo che riguarda l’intera fase difensiva della squadra. I problemi dei nerazzurri però non risiedono certo solo nel reparto arretrato; anzi.

Un rendimento opposto tra campionato e Champions

Se in Serie A l’Inter ha mostrato fragilità inattese, il percorso europeo racconta una storia diversa. In Champions League, Bastoni e compagni hanno concesso appena un gol lontano da San Siro. Questo contrasto fa emergere un aspetto preoccupante: la capacità di concentrazione e l’approccio mentale variano a seconda della competizione. L’intensità e l’attenzione messe in campo nelle notti europee sembrano svanire nei weekend di campionato, lasciando spazio a disattenzioni che stanno costando punti preziosi. Un problema di mentalità più che di struttura tattica, che rischia di compromettere la corsa al titolo.

Un dato che spiega il crollo

La chiave per comprendere questa differenza, come fa notare la Gazzetta dello Sport, sta in un numero: i 22 gol subiti in questa Serie A sono gli stessi incassati in tutto lo scorso torneo. Un dato che non può essere ignorato e che pone un interrogativo sulla reale tenuta della squadra nella lotta scudetto. Se l’Inter vuole tornare quella impenetrabile dello scorso anno, servirà ritrovare l’attenzione e la concentrazione che hanno fatto la differenza in Champions. L’eventuale rientro di Acerbi potrebbe offrire una soluzione, ma senza un cambio di atteggiamento collettivo il rischio di continuare a subire resta alto.

Leggi l’articolo completo Inter, un numero inquietante fa tremare i tifosi: è la fine della corsa scudetto?, su Notizie Inter.