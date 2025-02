Inzaghi sotto attacco: la tremenda supposizione del giornalista ed un precedente pericoloso

Critiche feroci, voci insistenti e un’ombra inquietante dal passato: cosa si nasconde dietro gli attacchi a Inzaghi?

Il recente tracollo dell’Inter ha scatenato reazioni fortissime contro Simone Inzaghi, finito sotto accusa da parte di tifosi e media. Sui social si è diffuso un clima ostile, ma ciò che colpisce di più è il tono di alcuni giornali e opinionisti di peso. Titoli netti, giudizi categorici, voci che spingono verso un solo esito: lo scudetto come obbligo, pena l’addio dell’allenatore. Ne ha parlato il telecronista Sandro Piccinini in un video su La Repubblica prendendo le difese del tecnico e sottolineando che questi discorsi ignorano il percorso fatto finora, i successi ottenuti e il livello di gioco espresso dalla squadra. Il valore del lavoro di Inzaghi non può essere ridotto a una singola partita, per quanto pesante sia stata la sconfitta.

Limiti di rosa e mercato fermo

Le critiche rivolte all’allenatore sembrano trascurare un elemento fondamentale: il contesto. L’Inter ha mantenuto un livello di competitività alto nonostante difficoltà evidenti. In Champions League ha chiuso la fase a gironi tra le migliori, in Serie A resta in corsa per il titolo, ma senza interventi sul mercato la situazione è diventata complessa. La rosa appare condizionata da infortuni, stanchezza accumulata e mancanza di alternative in attacco. La società, responsabile delle strategie di mercato, è rimasta in disparte, mentre ogni pressione viene riversata sull’allenatore.

Dubbi interni e un precedente pericoloso

Dietro questa ondata di critiche potrebbero esserci segnali più profondi. Sandro Piccinini ha suggerito un’ipotesi inquietante: quando certe voci si diffondono, spesso hanno origine dall’interno del club. Un déjà vu rispetto a due anni fa, quando si ventilava il nome di Allegri come possibile sostituto di Inzaghi, complici i rapporti con Marotta. L’ombra di una scelta strategica emerge con forza: la società, per meri motivi economici, sta inconsciamente virando tutto sulla Champions? Un rischio enorme, perché la coppa dipende da episodi, mentre il campionato offre maggiori certezze. Se davvero il club sta alimentando questi dubbi, il pericolo più grande sarebbe non proteggere un tecnico che ha già dimostrato il proprio valore.

