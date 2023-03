Inter-Fiorentina, spazio a Gosens e alla LuLa: le probabili scelte di Inzaghi per il match di domani sera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con Bastoni e Gosens pienamente recuperati, a parte Skriniar e Calhanoglu, il dubbio rimane quello legato a Dimarco, che anche ieri ha svolto una seduta personalizzata: oggi la decisione sulla convocazione.

Sul versante sinistro Gosens sembra lanciato mentre in difesa Bastoni potrebbe dover attendere la Juve per tornare titolare. Il tour de force inizierà dal 1’ per un Brozovic alla ricerca della verve svanita così come Dzeko potrebbe mettere nel mirino la Juve, davanti Lukaku e Lautaro.

L’articolo Inter-Fiorentina, spazio a Gosens e alla LuLa: le probabili scelte proviene da Inter News 24.

