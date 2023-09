Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Real Sociedad

Davide Frattesi, centrocampista dell‘Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Real Sociedad. Le sue dichiarazioni:

APPROCCIO – «Ce lo aspettavamo, loro in casa danno qualcosa in più. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sull’1-0, poi le partite durano 90 minuti e noi siamo risaliti e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo tanti nazionali, poi veniamo da un derby dove abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Perlomeno siamo tornati a casa con un punto».

