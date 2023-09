I nerazzurri soffrono per più di un’ora ma riescono ad acciuffare con le unghie un pareggio che potrebbe rivelarsi molto importante; ecco le pagelle.

SOMMER 7: non può nulla sul goal subìto, si supera ad inizio secondo tempo con un doppio intervento prodigioso. Decisivo.

PAVARD 6: un paio di buoni interventi duri ma precisi, non perde mai la bussola.

DE VRIJ 6: mantiene la calma sempre e comunque e riesce ad essere sempre ordinato, uno dei pochi a salvarsi. Esce per un problema fisico. (Dal 76’ ACERBI s. v.).

BASTONI 4: sorpreso dal pressing alto degli spagnoli, si fa rubare palla al limite dell’area e di fatto regala l’1-0 agli avversari. La sua gara fondamentalmente è tutta lì visto che non riesce mai a mettere in mostra le sue doti tecniche per servire le punte. (Dal 54’ DIMARCO 6: entra come braccetto della difesa a tre ma già poco dopo il suo ingresso agisce da quinto. Crea scompiglio nella difesa avversaria nel finale).

DUMFRIES 6: nel primo tempo prova a tenere a bada gli avversari con la sua sua fisicità. Salva il risultato con un suo provvidenziale intervento in scivolata nella ripresa.

Nicolo’ Barella

BARELLA 4,5: una serataccia la sua, sbaglia quasi tutti i palloni che gli capitano a tiro e corre il più delle volte a vuoto. Mantiene la lucidità quando gli viene sventolato ingiustamente il cartellino rosso poi revocato.

ASLLANI 5: non è Calhanoglu e si vede, lento in regia anche se il poco movimento dei compagni non lo aiuta. Soffre, come tutti, il pressing avversario. (Dal 54’ FRATTESI 6: da vivacità ai suoi e da un suo tiro-cross nasce la rete del Toro).

MKHITARYAN 5: cerca di mettersi al servizio della squadra ma raramente vi riesce, dopo l’uscita di Asllani si sposta davanti alla difesa ma le cose non cambiano. (Dal 70’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

CARLOS AUGUSTO 5,5: insufficiente da quinto, molto bene nel finale quando saltano gli schemi e si ritrova a fare il difensore centrale.

LAUTARO MARTINEZ 6: praticamente fuori dalla partita per tutto il primo tempo, nella ripresa tocca qualche pallone in più ma compie tantissimi errori non da lui sbagliando anche controlli elementari. I campioni però si vedono nel momento decisivo e lui all’87’ segna una rete che potrebbe rivelarsi decisiva, il goal gli vale una sufficienza che sembrava esagerata per l’andamento della sua gara.

ARNAUTOVIC 4: poco servito per demeriti suoi oltre che per la pressione della Real Sociedad, perde diversi contrasti fisici che invece dovrebbero essere il suo punto forte, pescato qualche volta di troppo in fuorigioco. (Dal 55’ THURAM lega il gioco proponendosi sempre a centrocampo anche se spreca una buona chance scivolando).

INZAGHI 5,5: non c’è traccia dell’Inter del derby, è chiaro che parlare dopo è facile ma forse ha cambiato troppi uomini, più che altro perché i nuovi ancora non si conoscono con i “vecchi”. Alla fine il goal di Lautaro limita i danni, il tecnico è bravo a cambiare la gara con le sostituzioni offensive.

L’articolo Real Sociedad-Inter: Bastoni e Barella da horror, si salvano in pochi, Sommer il migliore proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG