Se ci fossero stati dei dubbi le due partite con l’Italia contro Spagna e Olanda li hanno spazzati via, Frattesi è pronto per l’Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo è maturo per il grande salto come dimostrano le sue prestazioni in azzurro in Nations League.

