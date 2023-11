Il match della 12^ giornata di Serie A tra Inter e Frosinone vedrà anche debuttare il nuovo sponsor Qatar Airways: i dettagli

La Gazzetta dello Sport ricorda il debutto di Qatar Airways come sponsor dell’Inter, in occasione del match contro il Frosinone, valevole come 12^ giornata di Serie A.

La rosea aggiunge succosi dettagli: Domani pomeriggio al Meazza non ci sarà il tutto esaurito… in tutto lo stadio perché nel settore ospiti saranno meno di 500 i sostenitori del Frosinone presenti. Qua e là, però, anche negli altri settori stasera c’è qualche posto ancora acquistabile on line sul sito ufficiale nerazzurro. Molto probabile però che quota 70.000 sarà toccata anche stavolta. Come da tradizione…

Inter-Frosinone segnerà il debutto a San Siro di Qatar Airways, nuovo vettore aereo ufficiale dei nerazzurri e probabile nuovo sponsor di maglia dalla stagione 2024-25. Se Paramount+ non rinnoverà a cifre maggiori rispetto agli attuali 11 milioni, Qatar Airways ha già un’opzione per una cifra intorno ai 20 milioni a stagione.

