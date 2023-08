Inter, fumata bianca per Samardzic: fissate le visite mediche per il centrocampista serbo

Come riportato da Sky Sport, manca davvero poco per la chiusura della trattativa tra Inter e Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic.

Il centrocampista è atteso domani sera a Milano per le visite mediche e firma del contratto che lo legherà al club nerazzurro.

