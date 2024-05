Il futuro di Dumfries è ancora tutto da scrivere. A breve ci sarà un summit con la società per delineare il tutto. Novità su Kayode.

La situazione contrattuale di Denzel Dumfries all’Inter e le speculazioni di mercato che circondano il nome di Michael Kayode hanno acceso l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Mentre il futuro dell’olandese rimane ancora incerto, le voci su Kayode si raffreddano. Ecco le ultime novità provenienti dal club milanese.

Situazione contrattuale di Dumfries

L’Inter è ancora in fase di valutazione riguardo il futuro di Denzel Dumfries. Al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale per il rinnovo del contratto dell’esterno olandese. Tuttavia, le parti dovrebbero incontrarsi per discutere il prolungamento del rapporto lavorativo dopo la partita contro il Frosinone. Questo incontro sarà cruciale per delineare le intenzioni del club nerazzurro e l’eventuale permanenza di Dumfries nella rosa interista.

Denzel Justus Dumfries

La verità su Michael Kayode

In merito alle voci di mercato che circondano Michael Kayode della Fiorentina, nuove informazioni chiariscono la posizione dell’Inter. Nonostante l’interesse per il giovane giocatore sia reale, le ultime notizie rivelano una decisione di esclusione del suo profilo dalla lista dei potenziali sostituti di Dumfries. La motivazione dietro questa scelta deriva dalla considerazione che Kayode possa essere ancora troppo acerbo per assumere un ruolo così significativo all’interno della squadra.

Prossimi passi

L’Inter continua quindi a valutare attentamente le proprie mosse sul mercato, con un focus particolare sulla situazione di Dumfries. Il summit previsto con l’agente dell’olandese nelle prossime settimane sarà fondamentale per stabilire il futuro dell’esterno e per pianificare eventuali strategie di mercato. Resta da vedere se queste discussioni porteranno a un rinnovo del contratto o se l’Inter dovrà orientarsi verso altre opzioni per rafforzare la squadra.

