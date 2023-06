Inter, Gagliardini ricorda la stagione: «Le vittorie ci hanno dato consapevolezza» Le parole del centrocampista nerazzurro

Ormai destinato a salutare l’Inter, Roberto Gagliardini si è concesso un’ultima intervista alla Gazzetta dello Sport per rivivere l’ultima stagione in nerazzurro.

LE PAROLE- «Abbiamo ricevuto anche qualche critica di troppo, ma ci siamo compattati all’interno. Durante gli allenamenti ci siamo dati serenità ed entusiasmo l’un l’altro: questo co ha permesso di fare un percorso importante in Champions. Episodio chiave? Ce ne sono tanti. Il pareggio di Barcellona ci ha consentito di giocarci la qualificazione con serenità, anche i sorteggi ci hanno aiutato, permettendoci di affrontare squadre che sapevamo di poter battere. Poi le vittorie portano consapevolezza ed entusiasmo e così siamo arrivati a Istanbul. Difficile capire questa doppia faccia rispetto al campionato: la Champions regala emozioni uniche e forse ci ha dato uno stimolo ulteriore, anche se una squadra come l’Inter deve avere la forza di giocare per vincere in tutte le competizioni»

L’articolo Inter, Gagliardini ricorda la stagione: «Le vittorie ci hanno dato consapevolezza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG