Il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini parla ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo l’amichevole contro il Betis.

Sono queste le parole ai canali ufficiali dell’Inter di Roberto Gagliardini, il mediano analizza così il match appena fatto contro il Betis: “Mi sento bene e sto mettendo minuti nelle gambe. Anche in allenamento sto lavorando molto. Il Napoli sta facendo un grande campionato, noi abbiamo perso qualche punto di troppo, ma c’è tutto il girone di ritorno per recuperare. Sicuramente sarà una gara molto importante che ci può indirizzare per gli obiettivi del nostro campionato.“

Anche il portiere Brazao parla così dopo il Betis: “Sono felice perché esco da un brutto momento nella mia carriera. Ho affrontato dei brutti infortuni ed erano due anni che non giocavo, ma adesso sono contento di essere tornato. Tanti compagni mi hanno dato consigli, aiutandomi tanto ogni giorno per farmi sentire meglio“.

