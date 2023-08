Inter, Garlando: «Thuram? Per l’Inter sarà una piacevole sorpresa» Le parole del giornalista

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, ha commentato la vittoria dell’Inter a Cagliari.

LE PAROLE- «Nel giorno dell’annuncio di Romelu Lukaku alla Roma, l’Inter accompagna Lautaro Martinez al fianco di Olivier Giroud e Victor Osimhen (3 gol) e scopre quanto può essere utile Marcus Thuram. I due attaccanti sono stati i migliori nella serena vittoria di Cagliari (anche due pali) che tiene i nerazzurri in vetta, insieme a Milan, Napoli e Verona. Una sola capolista ha la porta ancora inviolata: è quella di Sommer. Thuram è stata la sorpresa più bella per Inzaghi. È stato un po’ Lukaku per la fisicità con cui ha aggredito la profondità, e un po’ Dzeko per le sponde sapienti con cui ha legato il gioco. Deve migliorare un aspetto, non secondario per un attaccante: vedere la porta. Ieri, come contro il Monza, non ha mai tirato con pericolosità tra i legni. Lukaku e Dzeko in genere lo fanno. Ma il francese sta crescendo. Ieri ha mandato in gol Dumfries, ha innescato il raddoppio di Lautaro e ispirato altro. Il Cagliari si è dimostrato troppo inferiore tecnicamente e ha pagato la fragilità dei suoi giovani che sono bravi e hanno il diritto di tremare davanti a grandi avversari. Oristanio e Sulemana, in particolare, non hanno confermato le belle cose fatte vedere in estate. Si cresce nelle difficoltà. Alla squadra di Ranieri è mancato anche il solito impeto agonistico, il pane di ogni neopromossa che deve salvarsi. Lampi d’orgoglio nella ripresa, animata dal velocissimo Luvumbo, il migliore»

