I nerazzurri chiuderanno stasera il ventisettesimo turno del campionato di Serie A affrontando il Grifone.

Inter-Genoa chiude la ventisettesima giornata del campionato ed i nerazzurri possono approfittare della sconfitta della Juventus di ieri per aumentare il distacco dalla seconda classificata. Fondamentale quindi non avere cali di concentrazione e rilassamenti, d’altronde all’andata la formazione guidata da Gilardino fermò i meneghini sul pari. Inzaghi ha deciso di schierare tutti i migliori a sua disposizione: mancano lo squalificato Bastoni e l’infortunato Calhanoglu mentre hanno recuperato solo per la panchina Acerbi, Thuram e Frattesi. L’obiettivo è averli tutti al 100% per il 13 marzo, giorno di Atletico Madrid-Inter. Carlos Augusto quindi arretra nuovamente in difesa, sulla fascia destra c’è Dumfries mentre in attacco con Lautaro c’è Alexis Sanchez. Confermati Sommer, Pavard, De Vrij, il trio di centrocampisti centrali titolari e Dimarco; ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 70 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

