Inter-Genoa è il prossimo incontro di Serie A, Gilardino guarda l’infermeria per il big match di San Siro, le condizioni di Johan Vasquez

Ultimi giorni di attesa e poi sarà già il tempo di Inter-Genoa, neanche il tempo di godere per il successo confezionato contro l’Atalanta infatti, che i nerazzurri saranno nuovamente in campo in quel di San Siro. A tal proposito, novità importanti arrivano dall’infermeria di Alberto Gilardino.

Il tecnico del Grifone infatti, sembrerebbe aver recuperato Johan Vasquez dopo l’infortunio. Il difensore infatti, si è allenato stamane con i compagni e mette nel mirino proprio l’attesissimo big match di campionato contro la scuderia meneghina.

L'articolo Inter-Genoa, Gilardino guarda l'infermeria: le condizioni di Johan Vasquez proviene da Inter News 24.

